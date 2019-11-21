الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع طفيف وسط سيولة بلغت 4.9 مليار ريال

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على ارتفاع طفيف ليسجل ارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي، في حين ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنحو 1.8 في المائة أو ما يعادل 90 نقطة ليغلق عند مستوى 5569 نقطة.

و ارتفع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 8 نقاط أو ما يعادل 0.1 في المائة عند مستوى 8062 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 4.96 مليار ريال بدعم من صفقة خاصة على بنك الفرنسي و بقيمة بلغت 2.16 مليار ريال، و بلغ حجم التداول نحو 177.3 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 113.5 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم شركة ريدان المكاسب و بالنسبة العليا، فيما ارتفعت أسهم شركة السعودي الألماني بنحو 3 في المائة، ونحو 2.7 في المائة من المكاسب لأسهم شركة الباحة كثالث أعلى الشركات من حيث المكاسب، في المقابل ارتفعت أسهم 63 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 117 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم شركة الكثيري الخسائر بنحو 6.9 في المائة، تلاه شركة ثمار بنحو 2.6 في المائة، وكذلك تراجعت أسهم شركة اميانتيت بنحو 2.5 في المائة.

وكان سوق نمو قد ارتفع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 1.8 في المائة و للجلسة الرابعة على التوالي، وذلك بعد سلسلة من الخسائر خلال الفترة الماضية، فيما بلغت قيم التداول نحو 44.8 مليون ريال وذلك عبر تداول 1.17 مليون سهم