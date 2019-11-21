الين الياباني يرتفع واليوان ينخفض بفعل مخاوف التجارة

ارتفع الين الياباني مقابل الدولار اليوم الخميس بعد أن قالت مصادر مقربة من البيت الأبيض لرويترز إن من المستبعد إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين هذا العام، مما حطم آمال المستثمرين بالتوصل لاتفاق جزئي قريبا وعزز أصولا الملاذ الآمن.

وهبط اليوان الصيني لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في التعاملات بالسوق المحلية بفعل مخاوف من أن الفشل في إبرام اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية قد يوجه ضربة جديدة لاقتصاد بكين المتعثر.

كما تسببت التوترات السياسية بين بكين وواشنطن في إبقاء المستثمرين في حالة من التوتر بعد أن قال مصدر لرويترز إن من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشريعين يستهدفان حماية المحتجين المناهضين للحكومة في هونج كونج ليتحولا إلى قانونين.

وبحلول الساعة 08:25 بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار قليلا خلال الجلسة إلى 108.54 ين. وارتفعت العملة اليابانية قرابة واحد بالمئة من أدنى مستوى في ما يزيد عن خمسة أشهر والذي بلغته مقابل العملة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري.

ولم يطرأ على الدولار تغير يذكر تقريبا عند 1.1077 دولار مقابل اليورو، بينما نزل قليلا مقابل الجنيه الاسترليني عند 1.2934 دولار.

وتراجع اليوان الصيني في السوق المحلية إلى 7.0450 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى منذ أول نوفمبر ، قبل أن يستقر عند 7.0372. وفي تعاملات الأسواق الخارجية، هبط اليوان إلى 7.0533 للدولار وهو أضعف مستوى منذ الخامس من نوفمبر ثم قلص خسائره بعد ذلك.

