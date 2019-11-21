أسهم أوروبا تنزل مع تنامي المخاوف بشأن التجارة مجددا

هبطت أسهم أوروبا اليوم الخميس بعد أن أجج تشريع أمريكي بشأن هونج كونج المزيد من المخاوف بشأن عدم إبرام اتفاق "المرحلة واحد" التجاري بين واشنطن وبكين قريبا.

وتراجعت معظم القطاعات الفرعية في أوروبا، مع هبوط قطاعات التعدين والتكنولوجيا وشركات النفط والغاز، وهي الأكثر انكشافا على توترات التجارة العالمية، بنحو واحد بالمئة لكل قطاع.

وفي تحرك سيثير غضب الصين بالتأكيد، من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تشريعين أقرهما الكونجرس يستهدفان دعم المحتجين في هونج كونج. يأتي ذلك عقب تقرير لرويترز ذكر أن اكتمال اتفاق "المرحلة واحد" التجاري بين الولايات المتحدة والصين ربما يتأجل إلى العام القادم.

ودفعت التقارير المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للانخفاض 0.7 فيالمائة، ليتكبد خسائر للجلسة الرابعة على التوالي، بينما انخفضت الأسهم الألمانية ونظيرتها الفرنسية، التي تتأثر بالتجارة، 0.6 في المائة و0.7 في المائة على الترتيب.

وانخفضت أسهم شركة البريد البريطانية رويال ميل 13 في المائة لتتذيل المؤشر ستوكس 600، بعد أن قالت إن خطتها لتوسعة أنشطتها‭ ‬للطرود عالميا تخلفت عن الجدول الزمني على الرغم من أن الشركة حققت أرباحا تشغيلية في النصف الأول.