«العيون الصغيرة» .. لا تخترق الهلال

بينما لم تجد إدارة نادي الهلال، ملعبا متاحا لفريق كرة القدم، لأداء التدريب الثالث من خلال المعسكر الذي تحتضنه طوكيو اليابانية حاليا تحضيرا لمواجهة أوراوا، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، سوى ملعب مكشوف سوره يتكون من الأشجار تتخلله الفراغات، تحسبت للعيون الصغيرة التي تراقب المناورات بخطة تستهدف إبعادهم خوفا من كشف خطط المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

وطلبت إدارة الهلال، من الشركة المنظمة تخصيص عناصر تأمينية تطوف حول الملعب في وقت التدريب لإبعاد جواسيس أوراوا، من محيط ملعب التدريبات المكشوف، بينما يتولى الجهاز المعاون التمشيط داخل الملعب تزامنا مع بداية العمل التكتيكي الخاص بالنهائي القاري، وبالفعل تم ضبط شخص تسلّل إلى منطقة قريبة من أرضية الملعب وباشر تصوير التدريب عبر كاميرا فيديو، ليبعد بشكل فوري قبل استكمال المهة التي حضر من أجلها.

وتدرب الهلال، وسط درجات حرارة متدنية أمس بلغت الصغرى منها 5 والعليا 10 درجات، مع توقعات بأجواء غائمة اليوم ووجود فرصة لتهاطل الأمطار مع تراجع درجة الحرارة الصغرى إلى أربع قياسا بالأمس.

وحرص لوشيسكو، على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، بخلط الأساسيين مع البدلاء في كل منهما، مع كتابة التكتيك المطلوب لكل منهما على ورقتين الأولى معه والأخرى في يد معاونه الذي طلب منه أن يتقمص لاعبوه التكتيك الهجومي المتوقع أن ينتهجه أوراوا، في النهائي ومن بينه الضغط على حامل الكرة، الإيقاع السريع لحظة الاستحواذ، مع المد الهجومي بواسطة الأطراف وعمق الوسط.

يشار إلى أن الهلال، سيجري تدريبه الختامي السبت المقبل بداية من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي على ملعب سايتاما 2002، مسرح نهائي آسيا.