الهلاليون: نحن الإدارة الصامتة

وصفت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل نفسها بـ "الإدارة الصامتة"، حيث أجمع ثلاثة من أعضائها على هذا اللقب بعد أن التقتهم "الاقتصادية" أمس، وقالوا "نحن الإدارة الصامتة، لا تتحدث للإعلام، وتترك عملها يتحدث عنها". ويستعد الهلال لخوض نهائي دوري أبطال آسيا عندما يلتقي مضيفه أوراوا ريدز الياباني في لقاء الإياب على ملعب سايتاما 2002 في طوكيو، بعد أن كسب الذهاب بهدف في الرياض.

وكانت إدارة الهلال قد فرضت طوقا من السرية على فريقها في مقر إقامته في فندق شيراتون جراند، حيث طلبت من إدارته منع التصوير فيه، أو في محيطه فضلا عن تخصيص بوابة في الدور السفلي لدخول وخروج اللاعبين، بعد أن استأجرت دورين، الـ 9 والـ 12 للبعثة الزرقاء، حيث فضل فهد بن نافل رئيس النادي، وفهد المفرج عضو إدارة النادي، السكن في مقر إقامة اللاعبين، فيما استأجر بقية أعضاء الإدارة فندقا آخر.

ولم تكتف إدارة النادي بفرض السرية على بعثة فريقها، حيث منعت اللاعبين من الحديث مع أي وسيلة إعلامية، حيث يكتفي اللاعب بالإشارة إلى عدم قدرته على الحديث، وفقا للتعليمات المفروضة عليه، لإبعادهم عن الشحن النفسي، وتجهيزهم للموقعة المنتظرة الأحد المقبل، كما تعاقدت مع شركة أمنية لمنع التسلل إلى غرف اللاعبين.