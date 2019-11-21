بوحيدر: المنزل .. أعظم خبر

بادر عبدالعزيز الدوسري؛ رئيس الاتفاق السابق، وهلال الطويرقي؛ رئيس المجلس التنفيذي السابق، بشراء منزل لمحمد بوحيدر؛ مهاجم فريق الاتفاق السابق، خلال الأمسية الاتفاقية التي احتضنتها إحدى القاعات في المنطقة الشرقية، وشهدت إطلاق جمعية اللاعبين القدامى، يرأسها خليل الزياني؛ وعضوية الطويرقي.

من جهته، لم يتمالك محمد بو حيدر نفسه عندما بادرا بالتكفل بشراء منزل له، حيث قال لـ "الاقتصادية"، أمس، "هذا أعظم خبر سمعته في حياتي، كنت أتمنى أن أمتلك منزلا طوال حياتي، ولله الحمد حصلت عليه، ومن كثر الفرحة لا أستطيع أن أعبر عن شكري لهما؛ بل أقول: جزاكما الله خيرا في الدنيا والآخرة".