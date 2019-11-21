الأخضر .. عودة 2 واستبعاد 8

اختار الفرنسي هيرفي رينارد؛ مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، قائمة مكوّنة من 23 لاعبا سيراهن عليهم للظفر بلقب "خليجي 24"، التي ستحتضنها الدوحة القطرية في الفترة ما بين 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، حتى الثامن من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث شهدت عودة محمد كنو، وعبدالله مادو، فيما استبعد هارون كمارا، عبدالرحمن الدوسري، عبدالله الخيبري، وعبدالرحمن العبيد، إضافة إلى علي لاجامي، عبدالمجيد السواط، طلال العبسي، مختار علي.

وضمت قائمة الأخضر، كلا من: محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري، لحراسة المرمى، إلى جانب عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، سلطان الغنام، محمد البريك، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، محمد كنو، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، تركي العمار، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي، نواف العابد، سالم الدوسري، هتان باهبري، فراس البريكان، وعبدالله الحمدان.

ووضعت قرعة "خليجي 24"، الأخضر في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه كلا من: عُمان، الكويت، والبحرين. وكان الأخضر، قد تعادل من دون أهداف مع ضيفه الباراجواي، في اللقاء الودي الدولي الذي جمعهما أخيرا على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، ضمن "فيفا داي".