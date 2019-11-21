300 مشجع يسبقون القوة الزرقاء

انضم 300 مشجع من منسوبي نادي الهلال، إلى بعثة الأزرق في اليابان قبل مواجهة بطلها أوراوا ريدز، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، الأحد المقبل على ملعب سايتاما 2002، بعد وصول رحلتهم أمس، علما بأن تكاليفها على نفقاتهم الخاصة.

وينتظر أن تصل إلى طوكيو اليوم طائرتان تحملان 800 مشجع، على أن يكتمل العدد إلى 1600 مشجع عبر طائرتين إضافيتين غدا، بعد مبادرة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بتخصيص أربع طائرات تحمل أعضاء القوة الزرقاء، لدعم الهلال، في نهائي آسيا، بعد أن تم تأمين جميع الترتيبات الخاصة بهم من فنادق، توصيل، وتذاكر الملعب. وكانت شركة فلاي إن، الراعي السياحي لنادي الهلال، قد أعلنت تنظيم رحلات إلى طوكيو، لمن يرغب في مساندة الأزرق، في نهائي آسيا، بتكلفة تبلغ 8300 ريال لثلاث ليال تشمل تذاكر الطيران، الفندق مع وجبة الإفطار، التوصيل من وإلى المطار، التوصيل من وإلى الملعب، مع توافر مترجم باللغة الإنجليزية، وتذكرة المباراة، بينما وفرت الشركة ذاتها عرضا آخر بقيمة ستة آلاف ريال، مع اختلاف بسيط في المزايا.