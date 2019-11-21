الدوسري: سنحتفل بذكريات الاتفاق القديم

أكد عبدالعزيز الدوسري رئيس الاتفاق السابق، أن ليس بينه وبين هلال الطويرقي رئيس المجلس التنفيذي السابق أي خلاف، مبديا سعادته بلقاء الاتفاقيين أمس، وقال "نحرص على لقاء من خدموا الاتفاق طيلة الفترة الذهبية التي قضيناها مع بعض ولن أتحدث عن الاتفاق الجديد لأننا نحتفل بإنجازات الاتفاق القديم الذي أسعد الاتفاقيين كافة".

وجمعت أمسية رياضية دعا إليها بندر العتيبي أكثر من 200 شخصية رياضية من بينهم 100 شخصية اتفاقية يتقدمهم الدوسري، الطويرقي وعميد المدربين الوطنيين خليل الزياني، عدنان المعيبد، زكي الصالح، وصالح خليفة وعدد من اللاعبين القدامى، فيما غاب عنها خالد الدبل رئيس الاتفاق بجانب أعضاء الشرف عبدالرحمن الراشد وعبدالرحمن البنعلي.

وأضاف "ليس بيني وبين هلال أي خلاف ولا يعني وجودنا مع بعض كي نبني مشروعا جديدا، صحيح بيننا بعض الاختلافات التي تصب في مصلحة الاتفاق ولكن ليس بيننا خلاف إطلاقا وهذه بيئة الاتفاق الصحية".

وتمنى أن يعود الاتفاق لوضعه الطبيعي كما كان، وقال "لا ينجح العمل بالمال فقط بل بالنوايا الطيبة، عندما كنا نعمل، مررنا بعدة ظروف قاهرة ولكن تجاوزناها بالنوايا السليمة وروح العائلة الواحدة التي كان يعيشها الاتفاق آنذاك".

في المقابل، أكد هلال الطويرقي أنه لا يفكر في إطلاق مشروع جديد في الاتفاق، وقال "ليس هذا ما كنت آمل إليه بعدما شاهدت وضع الفريق الحالي فالطموح كان كبيرا، ولكن مع الأسف الوضع لا يسر، صحيح أنني كنت بجوار هذا الفريق أثناء المعسكر الإعدادي ولكن لست أنا المدرب، ولست أنا من جلب اللاعبين، ولم يؤخذ رأيي أثناء التعاقد مع المدرب خالد العطوي".

وأضاف "رحلت من النادي بسبب الظروف، ولا أعلم متى سأعود وأتمنى من الإدارة الحالية أن يصلوا إلى ما خططوا له على الرغم من أنني لست مطمئنا، وعند رحيلي عنهم قلت لهم الله يوفقكم".

وأشار إلى أنه سعيد بلقاء عبدالعزيز الدوسري في هذه الأمسية التي جمعت الاتفاقيين، وقال "أعتذر من الدوسري أمامكم وأقول له إذا أنت زعلان مني سامحني".