إبعاد عبدالفتاح عن الفيصلي

استبعد السويسري كريستيان جروس؛ مدرب فريق الأهلي لكرة القدم، اللاعب عبدالفتاح عسيري؛ من قائمته التي سيدخل بها لقاء الفيصلي في الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين؛ لعدم جاهزيته البدنية بناءعلى تقرير الطبيب التونسي حاتم جمعة. وقالت المصادر، "فضّل الجهاز الطبي عدم الاستعجال في عودة اللاعب إلى المشاركة في التدريبات الجماعية وملامسة الكرة، في ظل عدم تعافيه بنسبة (100 في المائة)، بعد أن قطع نحو (80 في المائة)"، مضيفة "هناك تحسن كبير في إصابة اللاعب، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت حتى يتعافى بشكل كامل، ولا سيما أن التمزق الذي يعانيه من الدرجة الثانية".

من جهة أخرى، تعذّر وصول الجزائري يوسف بلايلي؛ ولاعب الرأس الأخضر جانيني تافاريس؛ إلى جدة بعد الفراغ من المشاركة مع منتخبي بلديهما بسبب ظروف الطيران، حيث تقبّل الجهازان الفني والإداري عذرهما حيث سيصلان إلى جدة اليوم، فيما انضم السوري عمر السومة؛ والبوسني ألفيس ساريتش؛ إلى تدريبات البارحة، التي فضّل فيها جروس؛ إرجاء التكتيك الذي ينوي تطبيقه في اللقاء المقبل إلى تدريب اليوم.