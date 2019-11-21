أنمار: صفقات الشتاء .. بعد الاتفاق

طلب أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، إرجاء الحديث عن ملف التعاقدات الشتوية المقبلة حتى موعد فتح سوق الانتقالات، وحينها لكل حادث حديث، وقال لـ"الاقتصادية": من المهم دعم المجموعة الحالية دعما كاملا حتى يحققوا الهدف المنشود، أمامنا الآن مواجهة الاتفاق، ضمن المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يجب أن نصب كامل تركيزنا عليها، أملي كبير في تحقيق النقاط الثلاث".
ميدانيا، تدرب الاتحاد أمس في مقر النادي بعد أن ألغى المدرب الهولندي تين كاتي، المعسكر التدريبي الذي كان مقررا أن تحتضنه المنطقة الشرقية، مع التركيز على الجوانب الفنية والمهارية.
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