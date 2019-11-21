رغم ضغوط البيع .. الأسهم السعودية تصعد للجلسة الرابعة بدعم «المواد الأساسية»

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالي لتغلق عند 8054 نقطة رابحة ثماني نقاط 0.11 في المائة. بينما زاد مؤشر "إم تي 30" بأقل من نقطة بنحو 0.03 في المائة ليغلق عند 1152 نقطة. وقاد الارتفاع قطاع المواد الأساسية لكن على غير العادة كان الأعلى مساهمة في ربحية المؤشر سهم "أسمنت السعودية"، وكانت أسهم المصارف ضاغطة على السوق، إلا أن ارتفاع الأسهم في معظم القطاعات أسهم في الحد من تأثير القطاع المصرفي. ويعد الارتفاع ضعيفا، حيث تعرضت السوق لضغوط بيعية أثناء الجلسة، ما قد يثير قلق المتعاملين من أن سلسلة الارتفاع، التي دامت أربعة أيام انتهت، وستواجه السوق تحديا في البقاء في المنطقة الخضراء، وتعد مستويات 8020 - 7988 منطقة دعم، بينما المقاومة 8120 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8045 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8054 نقطة رابحا 0.11 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8018 نقطة فاقدا 0.34 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8054 نقطة رابحا ثماني نقاط. وتراجعت السيولة 10 في المائة بنحو 321 مليون ريال لتصل إلى 2.7 مليار ريال، بمعدل 24 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 14 مليون سهم لتصل إلى 106 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.19 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 11 في المائة بنحو 14 ألف صفقة لتصل إلى 113 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" 0.76 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" 0.62 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 0.61 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الخدمات الاستهلاكية" 2.6 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" 1.32 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" 1.29 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 905 ملايين ريال 33 في المائة، يليه "المواد الأساسية" 22 في المائة بقيمة 611 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 6 في المائة بقيمة 172 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "أبو معطي" بالنسبة القصوى ليغلق عند 22.22 ريال، يليه "الكثيري" بالنسبة القصوى ليغلق عند 141.20 ريال، وحل ثالثا "سيرا" 5.2 في المائة ليغلق عند 19.48 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الخزف السعودي" 3.79 في المائة ليغلق عند 30.50 ريال، يليه "الواحة" 2.11 في المائة ليغلق عند 46.30 ريال، وحل ثالثا "مجموعة الحكير" 1.74 في المائة ليغلق عند 13.52 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 400 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 199 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 188 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية