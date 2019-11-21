«منح» .. برنامج لتسديد فوائد قروض رواد الأعمال وتغطية رسوم الخدمات

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة "منشآت"، عن برنامج "منح" لدعم رواد الأعمال والمنشآت، وتغطية فجوات محددة كتسديد فوائد القروض وتغطية رسوم الخدمات، متوقعة الانتهاء منه في منتصف عام 2020 بعد دراسته مع الجهات المعنية.

وأوضح بدر الردهان مدير إدارة تمويل الشركات في الهيئة خلال ورشة عمل "تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" في غرفة الشرقية أمس، أن البرنامج قيد الدراسة مع الجهات التي تقدم المنح داخل السعودية ومقارنتها بالبرامج خارج المملكة، لتحديد المعايير والاشتراطات والتقييم الكامل للبرنامج.

وأشار إلى أن من أهداف الرنامج، تحفيز الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية والصناديق والجمعيات، للمساهمة في دعم رواد الأعمال والمنشآت في السعودية.

وفيما يتعلق ببنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الهادف إلى تعزيز الحصول على التمويل، بين أن المشروع انتهى من مراحله الأولى وفي انتظار الموافقة للبدء في مرحلته التأسيسية.

ونوه الردهان بأن برنامج "كفالة" سيطلق منتجا للتجارة الإلكترونية والتقنية المالية، كقطاعات واعدة، والعمل على إيجاد حلول تمويلية من خلال تصميم منتج لـ"سلاسل التوريد" مع مجموعة مع الجهات التي تخدم قطاع النقل والتخزين.

وفيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، أوضح أن عددها يصل إلى عشرة قطاعات أبرزها القطاع الزراعي والنقل والتخزين والأنشطة العقارية، مضيفا أن "هناك خمسة مؤشرات لأداء برنامج كفالة، تتركز في مؤشر نسبة استخدام القرض، عدد المنشآت المستفيدة، نسبة استخدام القرض للقطاعات المستهدفة، نسبة استخدام القرض للعملاء الجدد، وتخفيض تكلفة التمويل".