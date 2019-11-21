الأسهم الأمريكية تتراجع لمخاوف من تأجيل اتفاق التجارة

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الأربعاء بفعل المخاوف من أن اتفاق تجارة "المرحلة واحد" بين واشنطن وبكين قد لا يتم هذا العام.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 113.61 نقطة بما يعادل 0.41 بالمئة إلى 27820.41 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.75 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 3108.4 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 43.93 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 8526.73 نقطة.

