7 شركات أجنبية تسيطر على 29 % من الوساطة في سوق الأسهم المحلية

سيطرت سبع شركات وساطة أجنبية على 29 في المائة من قيم التداولات في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، لدى الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.

بحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت قيم التداول لشركات الوساطة الأجنبية البالغة سبع شركات نحو 120.5 مليار ريال، من إجمالي قيم التداولات لشركات الوساطة البالغة 417.3 مليار ريال "بيعا وشراء" التي شملت نحو 31 شركة وساطة.

وقفزت قيم التداولات لشركات الوساطة الأجنبية خلال الربع الثالث على أساس سنوي بنسبة 591 في المائة، مقارنة بنحو 17.43 مليار ريال للربع الثالث من العام الماضي 2018، التي شكلت تداولاتهم حينها 5 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة.

وشركات الوساطة الأجنبية هي "جولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وميريل لينش، وكذلك المجموعة المالية هيرمس، ومورجان ستانلي، وكريدي سويس، وأخيرا شركة دويتشه للأوراق المالية" مع الأخذ في الحسبان أنه لم يتم احتساب شركات الوساطة الخليجية في التقرير.

بحسب بيانات الربع الثالث، جاء ترتيب شركة جولدمان ساكس ثانيا من بين 31 شركة وساطة، بعد شركة الراجحي المالية التي بلغ حجم أعمال الوساطة لديها نحو 48.96 مليار ريال، مشكلة وحدها 11.7 في المائة من الإجمالي.

واستحوذت شركة جولدمان ساكس على نحو 10.9 في المائة بنحو 45.6 مليار ريال، فيما كانت قيم التداول للشركة خلال الفترة المماثلة نحو 276 مليون ريال.

أما شركة جي بي مورجان، فجاءت كثانية الشركات الأجنبية بالاستحواذ على 7.8 في المائة من قيم تداول شركات الوساطة "32.4 مليار ريال"، كما حلت رابعا من بين إجمالي شركات الوساطة العاملة في السوق.

وثالث الشركات الأجنبية، حلت شركة ميريل لينش بقيم تداول 14.16 مليار ريال مشكلة 3.4 في المائة من الإجمالي والترتيب الـ12 من إجمالي الشركات، تليها في المرتبة الرابعة المجموعة المالية هيرمس بقيمة تداول 12.2 مليار ريال.

ومنذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر "تسعة أشهر"، بلغ مجموع قيم التداول لشركات الوساطة الأجنبية نحو 363.5 مليار ريال، تعادل نحو 26 في المائة من إجمالي قيم التداول لشركات الوساطة العاملة في سوق الأسهم السعودية البالغة نحو 1.2 تريليون ريال "بيعا وشراء".

*وحدة التقارير الاقتصادية