التحالف : لا صحة لإسقاط طائرة مقاتلة من نوع F-15

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه إشاره لما تتداوله المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإسقاط طائرة مقاتلة من نوع (F-15) تتبع لقوات التحالف الجوية، لا أساس له من الصحة .

وأوضح العقيد المالكي أن ماتم نشره اليوم هو محاولة سابقة وفاشلة كانت بتاريخ (01 / 07 / 2018م ) ، وأن ما تدعيه المليشيا الحوثية الإرهابية هو امتداد لمنهجية المليشيا بالتزييف.