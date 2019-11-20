وفد صيني يطلع على تجربة السعودية في مجال مكافحة الفساد

استقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، بمكتبه في مقر الهيئة بمدينة الرياض اليوم، نائب رئيس الهيئة الوطنية للرقابة ونائب الأمين العام للجنة المركزية لفحص الانضباط بجمهورية الصين الشعبية لي شولي، يرافقه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ، والوفد المرافق لهما.

وتأتي الزيارة بهدف الاطلاع على تجربة المملكة في مجال مكافحة الفساد، إضافةً إلى الاستفادة من تجارب ومبادرات الجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون، واطّلع الوفد الصيني على أهم الإجراءات والمبادرات التي تقوم بها الهيئة في مجال تعزيز النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد، كما استمع رئيس نزاهة إلى التجربة الصينية في ذات المجال.

حضر اللقاء من جانب الهيئة النائب لمكافحة الفساد الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المنيف، والنائب لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل.