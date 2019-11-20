مصر تستهدف مضاعفة المساحات المخصصة لزراعة فول الصويا

قال مسؤول بوزارة الزراعة المصرية إن بلاده تستهدف زيادة المساحات المخصصة لزراعة فول الصويا إلى ثمانين ألف فدان خلال موسم 2019-2020 من 37 ألف فدان في موسم 2018-2019 في مسعى لخفض واردات الزيوت النباتية.
وقال علاء خليل رئيس معهد بحوث المحاصيل التابع للوزارة إن البلاد تخطط لزيادة المساحات المزروعة بفول الصويا إلى 150 ألف فدان بحلول 2030.
وأضاف المسؤول أن مصر أنتجت قرابة 59 ألف طن من فول الصويا في الموسم الماضي وتستهدف زيادة الإنتاج إلى 128 ألف طن العام المقبل.
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