بوتين: روسيا ستواصل العمل مع السعودية لتكون سوق الطاقة متوازنة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم خلال مؤتمر أعمال أن روسيا ترغب في أن تكون سوق الطاقة متوازنة وقابلة للتنبؤ وأنها ستواصل العمل مع السعودية وأوبك في هذا الصدد.

وأضاف بوتين، إن إنتاج النفط الروسي ارتفع على الرغم من قيود الإنتاج المتفق عليها مع أوبك ومُصدرين آخرين للنفط، وفقا لـ"رويترز".