الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع طفيف لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على ارتفاع طفيف ليسجل ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، في حين قفز السوق الموازية "نمو" بنحو 7.5 في المائة أو ما يعادل 384 نقطة ليغلق عند مستوى 5466 نقطة.

و ارتفع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 8 نقاط أو ما يعادل 0.1 في المائة عند مستوى 8054 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 2.75 مليار ريال، و بلغ حجم التداول نحو 105.7 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 113.5 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم شركة أبو معطي وكذلك شركة الكثيري المكاسب و بالنسبة العليا، فيما أرتفعت أسهم شركة سيرا بنحو 5.1 في المائة كثالث أعلى الشركات من حيث المكاسب، في المقابل ارتفعت أسهم 110 شركات مدرجة فيما تراجعت أسهم 58 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم شركة الخزف الخسائر بنحو 3.7 في المائة، تلاه شركة الواحة بنحو 2.1 في المائة، وكذلك تراجعت أسهم شركة مجموعة الحكير بنحو 1.7 في المائة.

وكان سوق نمو قد ارتفع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 7.5 في المائة و للجلسة الثالثة على التوالي، وذلك بعد سلسلة من الخسائر خلال الفترة الماضية، فيما بلغت قيم التداول نحو 40.5 مليون ريال وذلك عبر تداول 1.14 مليون سهم.