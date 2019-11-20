مدير تعليم الرياض : الأحد القادم بدء الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة

وجه حمد الوهيبي مدير عام التعليم بمنطقة الرياض ببدء الدوام الشتوي في جميع مدارس منطقة الرياض للبنين والبنات اعتبارا من الأحد المقبل. مؤكدا تفعيل صلاحية قادة المدارس في إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي في حال تغير الأحوال الجوية التي تسبب ضررا على الطلاب والطالبات.

وأوضح علي الغامدي المتحدث الرسمي بتعليم الرياض أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الإدارة العامة للتعليم على سلامة وأمن الطلاب والطالبات مع دخول فصل الشتاء وما يصحبه من متغيرات جوية وأجواء ممطرة وانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه وفق الدوام الشتوي ستكون بداية الاصطفاف الصباحي عند الساعة الـ 07:00 صباحا وبداية الحصة الأولى عند الـ 07:15 دقيقة. مؤكدا سعي الإدارة الدائم لبذل لكل ما من شأنه خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات.