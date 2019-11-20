عبدالله الربيعة : استقرار حالة التوأم السيامي الليبي بعد 5 أيام من العملية

أكد الدكتور عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي أن حالة التوأم السيامي الليبي (أحمد ومحمد) التي أجريت لهما عملية الفصل يوم الخميس الماضي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده مستقرة ولله الحمد بعد مرور 5 أيام منذ عملية فصلهما.

وأضاف الدكتور عبدالله الربيعة أن التؤام الذي أجريت عمليتهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني وضعهم مستقر خصوصا التوأم أحمد الذي استقرت المؤشرات الحيوية لديه وبدأ في الإفاقة وتم رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عنه ومن المقرر أن يبدأ بالرضاعة الطبيعة خلال اليومين القادمين وكذلك استقرت حالة التوأم محمد ومن المتوقع رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عنه خلال اليومين أو الثلاثة القادمة.

وبين أن التوأمين ما يزالان بحاجة ماسة إلى الرقابة والمتابعة الدائمة من وحدة العناية المركزة للأطفال. وأوضح أن الفريق الطبي يقوم بإيضاح الحالة الطبية لوالدا التوأم بشكل مستمر والذي بدورهما يقدران ويثمنان الاهتمام الكبير الذي يحظى به والتوأم.