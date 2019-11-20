خسائر قطاع التكنولوجيا ومخاوف محادثات التجارة تهبط بأسهم اليابان

هبط المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم جراء مخاوف بشأن تقدم محادثات التجارة بين واشنطن وبكين وسجل قطاع التكنولوجيا أكبر هبوط وقادت شركات أشباه الموصلات الخسائر. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية أمس بالقول إنه سيرفع الرسوم على الواردات من الصين إذ لم يتم التوصل لاتفاق مع بكين. وأغلق المؤشر نيكي منخفضا ‭0.62‬ في المائة إلى‭ 23148.57 ‬نقطة. وأضعفت تصريحات ترامب التي أدلى بها عقب اجتماع للإدارة في البيت الأبيض الآمال بإنهاء الحرب التجارية الدائرة منذ 16 شهرا والتي قلصت التجارة العالمية.

وينتاب القلق بعض المتعاملين حيال حدوث تدهور أكبر في العلاقات بين أمريكا والصين بعدما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بإجماع الأصوات أمس على تشريع يستهدف حماية حقوق الإنسان في هونج كونج التي تشهد احتجاجا عنيفا ضد حكم الصين في المستعمرة البريطانية السابقة. وأدانت وزارة الخارجية الصينية هذا الإجراء بشدة. وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الخاسرة بقيادة سهم أدفانتست كورب الذي انخفض 2.7 بالمئة كما تراجع سهم طوكيو الكترون 1.57 في المائة. ونزل سهم هوندا موتور 1.34 في المائة وتراجع سهم تويوتا موتور 0.85 في المائة.