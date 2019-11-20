«سكني» يستقبل طلبات تجديد المساكنالتي يزيد عمرها على 15 عاما

واصلت فروع صندوق التنمية العقارية والبوابة الإلكترونية للصندوق وبرنامج "سكني"، استقبال طلبات المستفيدين من الراغبين في الاستفادة من مبادرة دعم تجديد المساكن، التي انطلقت منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث يتم من خلالها صرف جزء من أرباح القرض الأساسي يصل إلى 100 ألف ريال تقدم لفئة محددة من المستفيدين ممن فضلوا شراء وحدة سكنية جاهزة يزيد عمرها على 15 عاما.

وأوضح حمود العصيمي المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، أن المستفيد من هذه المبادرة يحصل على دعم التجديد بعد توقيع عقد القرض العقاري المدعوم من الجهة التمويلية، مشيرا إلى أن قيمة الدعم للوحدة السكنية من نوع فيلا 100 ألف ريال، بينما الدور السكني 75 ألف ريال، و50 ألف ريال للشقة السكنية، لافتا أن المبادرة تأتي ضمن التسهيلات المقدمة للمواطنين ممن يرغبون في شراء وحدة سكنية جاهزة يزيد عمرها على 15 عاما.

وأضاف العصيمي، أن الشريحة المستهدفة من "دعم تجديد المساكن" مستفيدو وزارة الإسكان والصندوق العقاري، مشيرا إلى أن المبلغ الذي يصل إلى 100 ألف ريال يتم صرفه من الدعم المستحق من أرباح القرض العقاري المدعوم لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مبينا أنها تنطبق على ذوي الأعمار التي تقل عن 50 عاما، على أن يكون المنتج وحدة سكنية عبارة عن فيلا أو تاون هاوس، شقة أو دور سكني، وألا يقل عمر تلك الوحدة السكنية عن 15 عاما، مؤكدا أن المبادرة تنطبق على من قام بشراء وحدة سكنية جاهزة اعتبارا من يوم 15 أكتوبر 2019.

وبين العصيمي آلية استفادة المواطنين من دعم تجديد المساكن قائلا، "على المستفيد بعد توقيع عقد التمويل العقاري زيارة فروع الصندوق العقاري أو الدخول على البوابة الإلكترونية للصندوق وتقديم المستندات وتعبئة الطلب في النظام تمهيدا لصرف الدفعة الأولى من مبلغ دعم أرباح الوحدة السكنية، مشيرا إلى أن الدفعة الثانية يحق للمستفيد طلب صرفها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من استلام الدفعة الأولى بشرط إتمام أعمال التجديد الأولية للوحدة السكنية من الدفعة الأولى.

وتهدف مبادرة دعم تجديد المساكن إلى التسهيل على الأسر التي ترغب في شراء مساكن يزيد عمرها على 15 عاما فأكثر، إضافة إلى تلبية طلبات بعض المستفيدين ممن يرغبون في شراء مساكن قريبة من ذويهم، حيث إن برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يسعى إلى إتاحة جميع الممكنات من البرامج والمبادرات لتحقيق تملك المواطن مسكنه الأول.

إلى ذلك، أصدرت وزارة الإسكان نحو 115.8 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لمستفيدي برنامج "سكني" من المتقدمين إلى وزارة الإسكان والصندوق العقاري، إضافة إلى المواطنين ممن هم خارج قائمتي الوزارة والصندوق، وذلك منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية أكتوبر الماضي 2019، وفق تقرير برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، الذي صدر أخيرا متضمنا مستجدات مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح برنامج "سكني" أنه تم إصدار 83.11 ألف شهادة حتى الآن لمستفيدي وزارة الإسكان، و19.14 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13.59 ألف شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية. وتستهدف مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة عبء مبلغ ضريبة القيمة المضافة عن الأسر، وذلك تنفيذا للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول.

وبحسب الوزارة، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5 في المائة من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال، حيث تهدف مبادرة سداد ضريبة القيمة المضافة ضمن برامج ومبادرات الوزارة لتخفيف العبء الاقتصادي عن الأسر السعودية جراء قيمة الضريبة، وضمان سرعة تملكهم المسكن الأول، ضمن خيارات الإسكان والتمويل المتعدد، التي تشمل شراء وحدات جاهزة من السوق، حتى إن لم يكونوا من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقارية.

وتتلخص إجراءات الحصول على شهادة الاستحقاق في عدد من الخطوات تتم جميعها آليا عن طريق بوابة ضريبة القيمة المضافة vat.housing.sa تبدأ بتسجيل المواطن بكل يسر وسهولة، عندها يتحقق النظام آليا من عدم وجود ملكيات سابقة باسم المواطن وبعدها يقوم المواطن بعمل إقرار مفاده عدم تملكه أي مسكن سابق، ومن ثم تظهر شهادة الاستحقاق جاهزة للطباعة، ويبدأ المواطن بالبحث عن وحدة سكنية مناسبة لشرائها بعد التأكد من الرقم الضريبي للبائع.

ويقدم المواطن شهادة الاستحقاق إلى البائع للتحقق منها وإنهاء المعاملة بينهما، وتتحمل الدولة مبلغ الضريبة بما لا يزيد على 850 ألفا من قيمة المسكن، بحيث تدفع الوزارة مبلغ الضريبة مباشرة للبائع بعد التحقق من صحة الوثائق كافة عبر بوابة الضريبة الإلكترونية، وفي المقابل يأتي دور المطور العقاري "البائع" بتسجيل الدخول على البوابة نفسها وتعبئة نموذج طلب السداد وإرفاق جميع المسوغات المطلوبة وإرسال الطلب إلكترونيا إلى إدارة الضريبة في وزارة الإسكان، ليتم التحقق من الوثائق وصحة الشهادة، وفي حالة قبول الطلب يتم دفع مبلغ ضريبة القيمة المضافة المعتمد للبائع.