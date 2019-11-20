2.7 مليار ريال إيرادات «الترفيه والفنون» خلال الربع الثاني .. نمت 25.9 %

نمت الإيرادات التشغيلية للمنشآت العاملة في نشاط الترفيه والفنون في السعودية، في الربع الثاني، بنسبة 25.9 في المائة، لتبلغ 2.69 مليار ريال مقارنة بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي 2018.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى مسوحات رسمية، فإن الايراد التشغيلي لنشاط الترفيه والفنون حقق نموا تجاوز 50 في المائة خلال الأعوام الأربعة الماضية وبمتوسط نمو سنوي بلغ 13 في المائة.

وبدأ النمو منذ عام 2018، إذ نما 21 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2018 على أساس سنوي، ونحو 1 في المائة للربع الثاني من عام 2017 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2016.

ويشمل نشاط الترفيه والفنون في السعودية كلا من مرافق الترفيه والفعاليات والخدمات المتخصصة، كتنظيم الحشود وبيع التذاكر وتطوير وإدارة المواهب الفنية وغيرها من النشاطات، وذلك بحسب تنظيمات الهيئة العامة للترفيه.

وتسعى السعودية إلى تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030، من خلال قطاع الترفيه الذي يشهد نقلة نوعية من حيث مواكبة التطورات العالمية وإقبال المستثمرين من داخل وخارج السعودية.

وبحسب التحليل، ارتفعت أعداد المنشآت العاملة في نشاط الترفيه والفنون بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3.6 في المائة "87 منشأة"، لتبلغ نحو 2.5 ألف منشأة، مقارنة بنحو 2.4 ألف منشأة للفترة المماثلة من العام الماضي 2018.

فيما بلغت أعداد العاملين في هذا النشاط نحو 23.1 ألف عامل وعاملة بنهاية الربع الثاني، شكلت نسبة السعوديين منهم نحو 26 في المائة، فيما كان معدل التوطين للقطاع للفترة المماثلة من العام الماضي عند 24 في المائة.

ولا تزال أعداد منشآت نشاط الترفيه والفنون محدودة مقارنة بإجمالي أعداد المنشآت لإجمالي النشاطات في السعودية، حيث يشكل نشاط الترفيه والفنون نحو 0.3 في المائة من إجمالي المنشآت البالغة عددها نحو مليون منشأة، بنهاية الربع الثاني من 2019.



*وحدة التقارير الاقتصادية