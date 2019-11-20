الأسهم السعودية تعزز مكاسبها للجلسة الثالثة .. والسيولة تصعد إلى 3 مليارات ريال

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة لتغلق عند 8045 نقطة، بينما مؤشر زاد "إم تي 30" ثماني نقاط بنحو 0.75 في المائة ليغلق عند 1151 نقطة، بدعم من قطاع المواد الأساسية بقيادة "سابك". واستطاعت السوق أن تتجاوز المقاومة 8020 نقطة، وكانت قد أغلقت دونها بعشر نقاط قبل المزاد، وبعد المزاد زادت مكاسب السوق بنحو 35 نقطة مع حجم تداولات 191 مليون ريال.

من ناحية فنية، استمرار استقرار المؤشر فوق حاجز المقاومة سيدعم الوتيرة التصاعدية حتى مستويات 8120 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الجلسة عند 8000 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8045 نقطة وأغلق عندها بمكاسب 44 نقطة نحو 0.56 في المائة. وارتفعت السيولة 14 في المائة بنحو 392 مليون ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال، بمعدل 24 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 9.6 مليون سهم لتصل إلى 120 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات، فارتفعت 13 في المائة بنحو 15 ألف صفقة لتصل إلى 127 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" 0.63 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" 0.54 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 0.34 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" 1.7 في المائة، يليه "الأدوية" 1.6 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" 1.4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" 36 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 24 في المائة بقيمة 752 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 8 في المائة بقيمة 246 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الكثيري" بالنسبة القصوى ليغلق عند 128.40 ريال، يليه "ثوب الأصيل" 7 في المائة ليغلق عند 44 ريالا، وحل ثالثا "أبو معطي" 5.65 في المائة ليغلق عند 20.20 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "أمانة للتأمين" 3.8 في المائة ليغلق عند 11.08 ريال، يليه "باتك" 3.68 في المائة ليغلق عند 26.20 ريال، وحل ثالثا "الأهلية" 2.2 في المائة ليغلق عند 10.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 481 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 282 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 230 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية