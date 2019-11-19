تطاير شرر الاحتجاجات يهدد استقرار الأسواق الناشئة

ستيف جونسون من نيويورك

منذ فترة طويلة لوحظ أن للإنسان العاقل سمة سلوكية، يرجع تاريخها إلى أيامنا الأولى في السافانا الإفريقية بلا شك.

بالنظر إلى هذا، من الطبيعي أن نتساءل عما إذا كانت هناك أي صلات بين موجة الاحتجاجات العنيفة، التي تجتاح الجزء الأكبر من كوكب الأرض، من تشيلي والإكوادور وبوليفيا وبيرو إلى فرنسا وإسبانيا وروسيا والجزائر والسودان ولبنان، والعراق وهونج كونج.

بينما ركزت جميعها ظاهريا على أمور داخلية بحتة في هذا العصر المترابط بشكل متزايد، هل استلهم بعض المحتجين جهود أقرانهم في أماكن أخرى؟ لكن بالتأكيد ليس كل المظاهرات التي تقودها القوى الهيكلية الكامنة نفسها التي تتردد أصداؤها في مختلف أنحاء العالم.

وإذا كانت هناك أي روابط، في أي من الاتجاهين، فما العواقب المترتبة على العالم بأسره؟

في الوقت الحاضر، يبدو أن هناك أسئلة أكثر من الإجابات، على الرغم من أن بعض النظريات المثيرة للاهتمام بدأت في التبلور.

الصعوبة الأولى هي تحديد ما إذا كان هذا العام قد شهد بالفعل احتجاجات عنيفة أكثر من المعتاد.



ماذا تقول الأرقام؟



البيانات القابلة للاستخدام هي في أعلى مستوى. يسرد مشروع بيانات التعبئة الجماهيرية MMD الذي يحتفظ به الأكاديميون في جامعة بينجهامتون في نيويورك 15500 مظاهرة في جميع أنحاء العالم بين عامي 1990 و2018.

ومع ذلك، بما أن عديدا من هذه كانت صغيرة الحجم وسلمية، فإن أي آثار لها ليست واضحة.

مهما كان رأينا في هذه البيانات، لا تشير قاعدة البيانات الجماهيرية هذه إلى أي نمو في الاتجاه في المظاهرات: في الواقع هو العكس تماما مع انخفاض عدد الاحتجاجات المسجلة كل عام منذ عام 2014.

يشير التحليل الإقليمي المنفصل إلى أنه كانت هناك 108 احتجاجات عنيفة في أمريكا اللاتينية بين عامي 1990 و2014، أي ما يعادل 4.3 في المتوسط سنويا، ما يشير إلى أن هذا العام كان أكثر اضطرابا من معظم الأعوام، عندما يتم احتساب المظاهرات في بلدان مثل فنزويلا وهايتي.

شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وهي المركز الآخر لمظاهرات هذا العام، 72 احتجاجا عنيفا خلال الفترة نفسها، وفقا لقاعدة بيانات MMD، بمعدل يقل قليلا عن ثلاثة احتجاجات في العام، ما يشير إلى عدم وجود أي شيء غير عادي حتى الآن، وبالتأكيد ليس عندما تكون في مقابل الـ17 مظاهرة التي سجلت خلال الربيع العربي 2011-2012.

حدد وليام جاكسون، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس "Capital Economics، 58 احتجاجا واسع النطاق، شارك فيها ما لا يقل عن 50 ألف متظاهر، منذ عام 2010 في البلدان النامية الرئيسة التي يغطيها، أو 6.4 سنويا تمشيا تقريبا مع حصيلة هذا العام حتى الآن.

في هذه المرحلة هو غير متأكد من أي صلة بين حوادث هذا العام.

قال جاكسون: "في كثير من الأحيان تتشكل الارتباطات عندما تكون هناك احتجاجات. من الواضح أن هناك أوقات مثل الربيع العربي عندما يكون هناك تأثير معد.

"ربما يكون هناك شيء نفسي، بالنظر إلى الطريقة التي بدأت بها الاحتجاجات في كثير من الأحيان في البلدان المجاورة مثل بيرو وبوليفيا وتشيلي، لكن بالنظر إليها تاريخيا، بشكل عام لا نرى اتجاهات أو طفرات في الاحتجاجات".

ومع ذلك، اعتقد تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة "رينيسانس كابيتال" المختصة بالأسواق الناشئة، أن الاحتجاجات ربما تكون، إلى حد ما على الأقل، ذاتية الانتشار.

وقال: "قد يرى الناس احتجاجات في أماكن أخرى ويقولون في أنفسهم إذا لم نقم بالاحتجاج عندما تفعل حكومتنا شيئا لا نرغب فيه، فإنها ستعتقد أن الأمر على ما يرام.

يمكنني أن أتخيل نفسية رؤية مظاهرة احتجاج وأقول في نفسي لماذا لا ننظم شيئا أو نسير معا؟"



وماذا عن التقشف؟



روبرتسون من بين الذين يرون موضوعا موحدا في عديد من احتجاجات هذا العام، لكن ليس في جميعها بالتأكيد: التأثير المتأخر للتقشف في الدول المصدرة للسلع الرئيسة.

وهو يجادل بأن موجة التحول الديمقراطي التي حدثت بين البلدان المصدرة للنفط في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، كانت ناجمة عن انهيار أسعار النفط عام 1986.

وقال روبرتسون: "لمدة عام أو عامين لا يتعين عليك القيام بكثير من التقشف لكن عندما يتباطأ النمو، يرتفع عجز الموازنة وبعد فترة من التظاهر سيختفي، يتعين على الحكومات أن ترد"، حيث تستحدث خفض الإنفاق بما يثير استياء الناس وزيادة الضرائب.

وأضاف: "استغرق الأمر من ثلاثة إلى خمسة أعوام قبل أن تنتخب روسيا بوريس يلتسين رئيسا، كي تنفتح إيران قليلا ولرؤية سيطرة الحزب الثوري المؤسسي PRI على المكسيك".

نتيجة لذلك، عام 2014 عندما انخفضت أسعار النفط أيضا، قال روبرتسون إن 2018-2020 "ستكون الفترة التي قد نرى فيها شيئا ما يحدث في فنزويلا أو الجزائر أو روسيا".

في الواقع، تمت الإطاحة ببوتفليقة، الزعيم الجزائري المخضرم، في نيسان (أبريل) الماضي، وتورطت فنزويلا في أزمة اقتصادية وسياسية طويلة الأمد، على الرغم من أن قبضة فلاديمير بوتين على روسيا لا تزال متشددة كما كانت دائما.

تعرض عدد من البلدان الأخرى التي وقعت في موجة الاحتجاجات الأخيرة لضربة مباشرة أو غير مباشرة بسبب انعكاس دورة السلع الفائقة.

وقال روبرتسون: "تعاني بوليفيا عجزا كبيرا للغاية، وقد تأثر لبنان بالتباطؤ في الخليج، متأخرا بسبب تدفقات التحويلات"، مع وجود الإكوادور وتشيلي في قارب مماثل.

وقال: "ستكون هناك حجة بأن الاحتجاجات هي رد فعل على تباطؤ النمو وانخفاض أسعار السلع الأساسية".

لم تشهد تشيلي منذ ستة أعوام أي تحسن في الناتج المحلي الإجمالي بالدولار قد يكون هذا سببا لعدم شعور الناس بالبهجة كما كانوا".



فتش عن عدم المساواة



في المقابل، يشير جوستافو ميديروس، نائب رئيس الأبحاث في شركة أشمور، وهي مجموعة استثمارية تركز على الأسواق الناشئة، بإصبعه إلى عدم المساواة المتزايدة.

وقال: "يوجد هناك موضوع بالتأكيد، وهو ليس في الأسواق الناشئة فقط. تشيلي تشبه السترات الصفراء في فرنسا.

الشرارة لم تكن زيادة كبيرة في أسعار تذاكر المترو، بل كانت أقرب إلى كونها احتجاجا على عدم المساواة. قبل بضعة أعوام كانت هناك احتجاجات في تشيلي حول الجامعات المجانية. إن أمرا مشابها لاحتجاجات احتلوا وول ستريت".

"عدم المساواة هو موضوع سيكون أكثر أهمية في العشرة أعوام المقبلة، مما كان عليه في العشرة أعوام الأخيرة. إعادة توزيع الدخل شيء يتردد صداه ضمن عدد أكبر من السكان، بعد زيادة عدم المساواة نتيجة التيسير الكمي.

"هذا هو ما سيؤدي في النهاية إلى مزيد من الاضطرابات، ولن تكون فقط في الأسواق الناشئة، بل ستكون في جميع أنحاء العالم."

لم يكن جاكسون مقتنعا بهذا الخط من الحجة، عادا أنه إذا كان هناك رد فعل عنيف ضد التقشف في أمريكا اللاتينية، فسيكون "من المحتمل جدا أن تنتشر العدوى إلى البرازيل".

بدلا من ذلك، أقرت البرازيل إصلاحات كبيرة في نظام التقاعد، من شأنها أن تقلل إلى حد كبير المدفوعات المستقبلية لكن لم تكن هناك أي احتجاجات.

عندما يتعلق الأمر بتداعيات الاستياء، فإن جاكسون على الأقل ليس مقتنعا بأي علاقة منهجية بين الاحتجاجات وتحركات السوق المالية أو النمو الاقتصادي.





تعادل احتجاجات أيام النمو وعدمه



منذ عام 2010، يشير تحليله الرقمي إلى ثبات أسواق الأسهم المحلية في أول يوم تداول بعد اندلاع الاضطرابات في كثير من الأحيان.

علاوة على ذلك، تعزز النمو الاقتصادي في الربع الذي اندلعت فيه الاحتجاجات تماما، بقدر عدد الحالات حين انخفض النمو.

يرى جاكسون عددا من العوامل التي يمكن أن تزيد احتمالية حدوث تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصادات والأسواق.

إلى جانب العوامل الواضحة مثل طول الاحتجاجات وعما إذا كانت عنيفة أم لا، أشار إلى قوة المؤسسات المحلية، مشيرا إلى أن بعض أكبر التراجعات في الناتج المحلي الإجمالي في المخطط الثاني، حدثت في أوكرانيا وتونس، وكلاهما لديه مؤسسات ضعيفة.

كما أن قوة الميزانيات العمومية مهمة وبالتالي ينبغي أن يكون أداء تشيلي أفضل من لبنان في حين أن هناك عاملا آخر يتمثل فيما إذا كان هناك خلل في قطاعات الاقتصاد المهمة أم لا.

لاحظ جاكسون، على سبيل المثال، أن الاحتجاجات في البرازيل عام 2013 دفعت أكثر من مليون شخص إلى الشوارع "لم يكن لها تأثير ملحوظ في البيانات الاقتصادية"، لكن إضرابات سائقي الشاحنات في أيار (مايو) 2018 أسفرت عن "انخفاض حاد، وإن كان مؤقتا، في النشاط وارتفاع التضخم".

على الرغم من ذلك، هناك بعض المخاوف الواضحة في كل من لبنان وتشيلي لم تتخل الحكومات بسرعة فقط عن الإجراءات التي أشعلت الاحتجاجات في وجه المقاومة (فرض ضريبة على تطبيق واتساب وارتفاع أسعار مترو الأنفاق، على التوالي)، لكنها أطلقت حزما أوسع من التيسير في المالية العامة.





تراجع الحكومات عن الخطط



بعد مقاومة لفترة أطول، تراجع لينين مورينو رئيس الإكوادور عن خطته، التي لقيت معارضة على نطاق واسع بإلغاء دعم الوقود، الذي كان سيوفر على الدولة 1.3 مليار دولار في العام أو 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعرض آفاقا تتمكن البلاد من الوفاء بمتطلبات برنامج حالي لصندوق النقد الدولي. كشف العراق عن حزمة إصلاحات الرعاية الاجتماعية في محاولة لتهدئة المتظاهرين، وخفف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الإنفاق في محاولة لتهدئة أصحاب السترات الصفراء.

الآثار المحتملة في الموارد المالية الحكومية واضحة ولعبت دورا في ارتفاع عائدات السندات اللبنانية بشكل حاد.

على الصعيد الاقتصادي، غرقت هونج كونج في الركود بسبب أشهر من الاحتجاجات العنيفة، على الرغم من إلغاء مشروع قانون تسليم المجرمين الذي أثار شرارة الاحتجاج في البداية.

قال روبرتسون: "لديك حكومات لا تستطيع بعد الآن إدخال إجراءات التقشف في المالية العامة. سينتهي بهم الأمر إلى الاقتراض أكثر. حتى بوتين خضع جزئيا لإصلاحات المعاشات التقاعدية التي أثارت الاحتجاجات وسمح للنساء بعمر تقاعد أقل مما اقترح في البداية".

قد يكون نجاح عديد من الاحتجاجات عاملا يؤدي إلى انتشار العدوى، حيث يتعلم المستاؤون في أماكن أخرى أنها ناجحة.

جاكسون يقدم وجهة نظر بديلة: بالنظر إلى أن الاستسلام لم ينه الاحتجاجات في بلدان مثل تشيلي ولبنان وفرنسا وهونج كونج، فإنه يجادل بأن "الحكومات قد تفكر مرتين في الرضوخ بسرعة كبيرة لأن ذلك لن يؤدي بالضرورة إلى تحسين الأمور".

ميديروس متفائل، حيث يجادل بأن كثيرا من الاحتجاجات "إيجابية لأنها تضطر الحكومات إلى اتخاذ خطوات ورؤية أشياء لم تكن تراها من قبل".

وقال إن الاحتجاجات اللبنانية يمكن أن تستهل "أجندة إصلاح قوية" تمس الحاجة إليها، في حين أن احتجاجات الشوارع في البرازيل منذ عام 2013 أحدثت تغيير النظام، مع طرد الرئيسة ديلما روسيف في نهاية المطاف من منصبها عام 2016.

وقال ميديروس إن احتجاجات في بوليفيا اندلعت بعد إحصاء انتخابي لقي انتقادات على نطاق واسع، إذ أظهر أن الرئيس إيفو موراليس قد هزم كارلوس ميسا بهامش واسع، بما فيه الكفاية لضمان فترة ولاية رابعة دون الحاجة إلى تصويت في جولة الإعادة، هي "النوع الجيد من الاحتجاجات"، على اعتبار أنه "يوجد دليل على أنه كان هناك تحول غريب في الأصوات هناك"، في حين أن تشيلي في "وضع مناسب للغاية" لاستخدام السياسة المالية لدعم النمو.

وفي حين يعد أن بعض الاحتجاجات سلبية، كما هو الحال في الإكوادور، حيث كانت الحكومة "تفعل الشيء الصحيح من خلال إزالة دعم الوقود"، قال ميديروس: "بشكل عام المظاهرات إيجابية،" في توليد الضوابط والتوازنات التي نريد أن نراها في أسواق التخوم".

وقال: "هناك خطر يتمثل في أن ينتج عنها انعدام المسؤولية في المالية العامة، لكن الناس كانوا يحتجون في البرازيل، مسقط رأسي منذ خمسة أعوام ووافق الكونجرس للتو على إصلاح مثير للجدل في نظام التقاعد.

في النهاية، دفع المتظاهرون الحكومة إلى فعل الشيء الصحيح".