استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، وزير خارجية مملكة ماليزيا داتو سيف الدين عبدالله.
وبحسب "واس" جرى خلال الاستقبال ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.
حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الماليزي تعزيز العلاقات
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، وزير خارجية مملكة ماليزيا داتو سيف الدين عبدالله.
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