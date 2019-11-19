العراق: التظاهرات لم تؤثر على عمليات إنتاج وتصدير النفط

أكدت وزارة النفط العراقية اليوم عدم تأثر عمليات إنتاج وتصدير النفط في البلاد جراء الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي عمّت مدن وسط وجنوب العراق منذ مطلع الشهر الماضي.

وبحسب "واس" أفاد المتحدث باسم الوزارة في تصريح صحفي أن عمليات إنتاج النفط وتصديره مستمرتين بصورة مستقرة دون أية عراقيل.