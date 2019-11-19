المركزي الصيني يعزز الدعم الائتماني للاقتصاد

قال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يي قانغ اليوم إن الصين ستزيد دعمها للاقتصاد وتدفع أسعار الفائدة الحقيقية على الإقراض للتراجع، مع إبقاء صانعي السياسات على السياسة النقدية تيسيرية لدعم النمو المتباطئ.

وقال يي في اجتماع مع ممثلين عن بنوك تجارية إن السلطات ستشجع على تعزيز رأس المال وتدعم قدرة البنوك على زيادة الإقراض، مضيفا ان البنوك ينبغي عليها الرجوع إلى سعر الفائدة للقروض الرئيسية عندما يتعلق الأمر بتحديد أسعار الفائدة على الإقراض، وفقا لـ"رويترز".

وأظهر مسح لمتعاملين ومحللين أن البنك المركزي سيخفض على الأرجح سعر الفائدة للقروض الرئيسية غدا الأربعاء للمرة الثالثة منذ استحدث هذا المعيار في أغسطس.

ونظرا للضغوط الناجمة عن تباطؤ الطلب العالمي وتداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين 6 في المئة فقط على أساس سنوي في الربع الثالث، مسجلا أبطأ وتيرة من نوعها خلال نحو 30 عاما، وعند الحد الأدنى للنطاق المستهدف من الحكومة بين 6 و6.5 في المئة.