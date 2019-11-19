"ملكية عقارات الخليج ريت" يحصل على تمويل من بنك البلاد بقيمة 300 مليون ريال

أعلنت شركة ملكية للاستثمار عن قيام صندوق ملكية عقارات الخليج ريت بتوقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية إضافية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك البلاد بقيمة 300 مليون ريال لمدة 5 سنوات

وقالت الشركة في بيان اليوم أن هدف الصندوق من الحصول على تمويل إضافي إلى تمويل خطة التوسع في صندوق ملكية عقارات الخليج ريت من خلال الاستحواذ على عقارات مدرة للدخل داخل السعودية بما يتماشى مع استراتيجية استثمار الصندوق ليعود بالنفع على أرباح الصندوق والتوزيعات النقدية من خلال الفرق بين دخل العقارات الجديدة بعد خصم جميع الرسوم ذات العلاقة وتكلفة التمويل.

وأضافت أنه تم الحصول على التمويل الإضافي بضمان سند لأمر ورهن للعقارات وتقديم أي ضمانات أخرى عند انخفاض قيمة الضمانات المقدمة عن الحد الذي يطلبه البنك. ويعد بنك البلاد طرف ذو علاقة بالصندوق حيث أن شركة البلاد المالية هي أمين حفظ صندوق ملكية عقارات الخليج ريت. وتخضع هذه الاتفاقية لحدود الاقتراض حسب أحكام وشروط الصندوق ولائحة صناديق الاستثمار العقاري المتداولة.