"تداول" : إدراج أسهم "ريدان" في السوق الرئيسية الخميس المقبل

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة ريدان الغذائية في السوق الرئيسية ابتداءً من يوم الخميس 2019/11/21 بالرمز (6012) في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.
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