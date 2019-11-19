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أخبار الشركات- محلية

"تداول" : إدراج أسهم "ريدان" في السوق الرئيسية الخميس المقبل

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة ريدان الغذائية في السوق الرئيسية ابتداءً من يوم الخميس 2019/11/21 بالرمز (6012) في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

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