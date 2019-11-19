مجلس النواب الياباني يوافق على اتفاق تجاري مع أمريكا

وافق مجلس النواب الياباني اليوم الثلاثاء على اتفاق تجاري محدودة أبرمه رئيس الوزراء شينزو آبي مع الولايات المتحدة، مما يمهد الطريق لخفض الرسوم الجمركية العام المقبل على بضائع تشمل سلعا زراعية أمريكية ومعدات يابانية.

لكن ثمة ضبابية حيال مدى التقدم الذي يمكن أن تحرزه اليابان في التفاوض على إلغاء الرسوم الأمريكية على السيارات اليابانية ومكوناتها، مما يلقي بظلال من الشك على تأكيدات آبي على أن الاتفاق الذي وقعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان "مربحا للجانبين".

ووقعت اليابان والولايات المتحدة الشهر الماضي رسميا على الاتفاق التجاري المحدود لخفض الرسوم الجمركية على السلع الزراعية الأمريكية ومعدات الآلات اليابانية ومنتجات أخرى لدرء تهديد رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات.

وبعد ذلك، سيجري التصويت في مجلس المستشارين على المقترح الحكومي بإقرار الاتفاق التجاري، لكن موافقة مجلس النواب الذي يتمتع بالنفوذ على الاتفاق يزيد من فرص دخوله حيز التنفيذ في يناير .

وسيعزز الاتفاق موقف ترامب لاستعراض نجاحه أمام الناخبين، لكن آبي قال إن الاتفاق سيعود بالفائدة على اليابان مثل الولايات المتحدة بحسب ما نشرت" رويترز".

وبعد إقرار الاتفاق، أمام اليابان والولايات المتحدة أربعة أشهر للتشاور بشأن مزيد من المحادثات، وقال ترمب إنه يريد عقد المزيد من المحادثات التجارية مع اليابان بعد الاتفاق الأولي.