تأجيل العقوبات الأمريكية على "هواوي" يصعد بالأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم بعد ظهور مؤشرات على تأجيل لفرض مزيد من العقوبات الأمريكية على هواوي الصينية وذلك بالرغم من أن التعاملات تجرى داخل نطاق محدد في ظل ترقب المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت أمريكا والصين ستتوصلان لاتفاق تجارة مبدئي. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة الساعة 08:20 بتوقيت جرينتش إذ قادت الأسهم المدرجة في لندن المكاسب بعد العديد من نتائج الأعمال الإيجابية للشركات.

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس تمديدا جديدا لمدة 90 يوما يسمح للشركات الأمريكية بمواصلة العمل مع هواوي تكنولوجيز الصينية. لكن الضبابية حيال اتفاق التجارة جعلت المستثمرين يحجمون عن القيام بمراهنات كبيرة بعد أن ذكرت سي.إن.بي.سي خلال الليل أن المعنويات في بكين تشاؤمية حيال احتمالات إبرام اتفاق.