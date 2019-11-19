تراجع مبيعات السيارات في أوروبا خلال عام

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء تراجع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.07 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، بلغ إجمالي مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي نحو 12.9 مليون سيارة.

في الوقت نفسه بلغت مبيعات السيارات خلال أكتوبر الماضي بمفرده 1.17 مليون سيارة وهي أعلى مبيعات في مثل هذا الشهر من أي عام منذ .2009 بحسب ما نشرت "الالمانية"

وشهدت 4 أسواق من بين الأسواق الخمس الكبرى في الاتحاد وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا زيادة في المبيعات بنسبة 6% في حين سجلت بريطانيا تراجعا بنسبة 6.7% خلال الشهر الماضي.

ومع ذلك قلل اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي من أهمية هذه الزيادة السنوية خلال الشهر الماضي على أساس أن المبيعات فيأكتوبر من العام الماضي كانت قد تراجعت بنسبة 7.3% سنويا بسبب بدء تطبيق المعايير البيئية الأوروبية الجديدة على السيارات في سبتمبر .2018

من ناحية أخرى بلغت حصة مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية للسيارات من سوق الاتحاد الأوروبي خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 24.4% لتظل الشركة الأولى من حيث الحصة السوقية في اوروبا.