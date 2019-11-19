تراجع الأسهم اليابانية 0.14% نهاية جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 32.62 نقطة أو ما يعادل 0.14 في المائة ليصل إلى 23384.14 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 02:30 بتوقيت جرينتش ،بحسب "الألمانية".

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.50 نقطة، ليصل إلى1700.22 نقطة.