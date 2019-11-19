التصوير حول الهلال .. ممنوع

فرضت إدارة نادي الهلال طوقا من السرية على فريقها في مقر إقامته في فندق ذا ويستن طوكيو، حيث طلبت من إدارته منع التصوير فيه أو في محيطه فضلا عن تخصيص بوابة في الدور السفلي لدخول وخروج اللاعبين، بعد أن استأجرت دورا كاملا للبعثة الزرقاء، حيث فضل فهد بن نافل رئيس النادي، وفهد المفرج عضو إدارة النادي، السكن في مقر إقامة اللاعبين، فيما استأجر بقية أعضاء الإدارة فندقا آخر.

ولم تكتف إدارة النادي بفرض السرية على بعثة فريقها وتدريبه بعد وصول البعثة إلى طوكيو في رحلة امتدت لعشر ساعات عبر طائرة خاصة، حيث منعت اللاعبين من الحديث مع أي وسيلة إعلامية، حيث يكتفي اللاعب بالإشارة إلى عدم قدرته على الحديث، وفقا للتعليمات المفروضة عليه، لإبعادهم عن الشحن النفسي، وتجهيزهم للموقعة المنتظرة الأحد المقبل بحثا عن اللقب المفقود من الخزائن منذ 19 عاما، ولا سيما أنه تمرد على فريقها في نسختين 2014، و2017، إثر الخسارة من سيدني الإسترالي "0 /1 الذهاب، و0/0 الإياب"، وأوراوا ريدز الياباني (1/1 الذهاب، و0 /1 الإياب).

ويفضل رواد ديزني لاند طوكيو السكن في فندق ذا ويستن الذي يقطنه الهلال، حيث يبتعد عنها مسافة دقيقتين فقط، حيث يمتلئ البهو بزوارها، ما جعل إدارة النادي تستأجر دورا كاملا لبعثته، فضلا عن تخصيص بوابة لها.

وأغلق المدرب الروماني رازفان لوشيسكو تدريبات الأزرق، ابتداء من اليوم لإضفاء مزيد من التركيز قبل مواجهة أوراوا ريدز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأجرى الهلال، أولى تدريباته في اليابان، أمس، في الملعب القريب من الفندق الذي يبتعد عنه مسافة عشر دقائق، حيث تركز العمل على الجوانب اللياقية والتكتيكية، واشتمل المران الذي كان خفيفا لم يتجاوز نصف ساعة، بغية عدم إرهاق اللاعبين جراء السفر، على الجري حول الملعب، فقرات لياقية، تطبيقات تكتيكية، وجمل فنية متنوعة.

يشار إلى أن إدارة النادي استعانت بشيف خاص ومساعده، لإعداد الوجبات الخاصة بفريقها سواء أكلات سعودية أو للاعبين الأجانب.