تأجيل جولتين .. وإعادة جدولة 2

تمخض الاجتماع الذي عقده ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع رابطة الدوري السعودي وممثلي الأندية التي لديها لاعبون دوليون في المنتخب الأول والأولمبي، عن لعب الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في موعدها، مع تقديم بداية مباراة النصر والوحدة إلى الساعة 6:20 مساء، وتأجيل الجولتين الـ11 والـ12 لتزامنهما مع مشاركة الأخضر في كأس الخليج العربي في الدوحة.

وتقرر لعب دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، في الفترة من 4-7 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إلى جانب استكمال المسابقة عبر مرحلتي الـ16 والثمانية خلال كانون الثاني (يناير) المقبل.

وستعيد لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، جدولة الجولات الـ11 والـ15 من دوري المحترفين، بينما سينطلق معسكر المنتخب الأولمبي في الـ15 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وشدد المسحل؛ على أهمية مشاركة المنتخبات بشكل مشرف في البطولتين المقبلتين، "خليجي 24" للمنتخب الأول، وكأس آسيا تحت 23 عاما للأولمبي.