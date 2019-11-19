أكاديمية النصر .. من الرياض تنطلق

تخطط إدارة نادي النصر، لافتتاح أكاديميات في عدد من مناطق المملكة، على رأسها الرياض لاكتشاف المواهب واستقطابها خلال الأعوام المقبلة.

وأوضحت المصادر، أن مشروع الأكاديميات الخاصة في النصر، كان مطروحا من قبل إلا أن انشغال الإدارة خلال الوقت الراهن بفريقها إلى جانب انطلاق موسم الفئات السنية، أرجأ الفكرة إلى وقت لاحق.

من جانب آخر، اجتاز عبدالفتاح آدم؛ أمس، الفحص الخاص بالأداء وقوة العضلات بنجاح؛ وتأكد الجهاز الطبي من سلامته ليدخل مباشرة خيارات مباراة فريقه أمام الوحدة، ضمن المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وينتظر أن يعود النصر، للتدريبات على الملعب الرئيس للنادي بعد نحو شهر تزامنا مع نهاية أعمال الزراعة الشتوية، ما حدا به إجراء تدريباته في الفترة الماضية على ملعب الفئات السنية.

وسينضم المغربي نورالدين أمرابط، والنيجيري أحمد موسى، لتدريبات النصر، الخميس المقبل بعد الفراغ من الارتباط الدولي.

وكان البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، قد منح اللاعبين راحة عن مران الأمس خشية تعرضهم للإجهاد العضلي والإصابات بعد أن كثف الجرعات اللياقية خلال الأيام الماضية.