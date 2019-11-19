الأخضر والباراجواي .. اختبار ودي

ينشد المنتخب السعودي لكرة القدم، تجاوز نظيره الباراجواي، واستكمال عروضه القوية، في اللقاء الودي الدولي الذي يجمعهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في "الملز"، تزامنا مع فترة التوقف الدولية الحالية.

ويتطلع الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر، إلى تحقيق أعلى درجات الاستفادة من ودية الباراجواي، وترتيب الأوراق، قبل الدخول في معترك "خليجي 24"، الذي تقرر أن يخوضه بالصف الأول، بعد أن وضعته القرعة ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه كلا من ـ عمان، الكويت، والبحرين.

وكان الأخضر، قد ضمن صدارته للمجموعة الرابعة بـ(8 نقاط)، في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة للتصفيات النهائية لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، بعد الانتصار على مستضيفه أوزبكستان 3 /2.

في المقابل، يستعد الباراجواي، لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، إذ فاز في آخر تجاربه الودية على أرض بلغاريا 1 /0.

يشار إلى أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، حرص أمس على الاجتماع بلاعبي الأخضر، قبل التدريب الختامي، مهنئا بالفوز على أوزبكستان، ومذكرا بأهمية الاستمرار في حصد النقاط لبلوغ الهدف المنشود.

من جهته، قدم ياسر المسحل، رئيس اتحاد القدم، شكره لرئيس هيئة الرياضة، على الاهتمام الكبير بالمنتخبات الوطنية والأندية.

واختتم الأخضر، تدريباته بمناورة تكتيكية بين مجموعتين، فيما كشفت أشعة الرنين المغناطيسي إصابة عبدالله الخيبري، في العضلة الخلفية للفخذ وحاجته إلى الراحة، بينما اكتفى عبدالله مادو، ببرنامج انفرادي، لشعوره بآلام في الركبة مجددا خلال اختبار الجاهزية.

وكانت أشعة الرنين المغناطيسي، التي أجريت للاعب محمد الكويكبي، قد كشفت عن وجود إصابة في عضلة الفخذ.