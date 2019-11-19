«أدوبي» في طريقها لاستبدال الكاميرا وجهاز الكمبيوتر عبر تطبيق Photoshop Camera

لا يستغني أي مصمم جرافيكي سواء كان محترف أو هاو، عن استخدام الحل الأمثل للتعديل على الصور والتصاميم، وهو تطبيق فوتوشوب على أجهزة الكمبيوتر التي تعطي للمستخدمين والمصممين خيارات لا محدودة من الحلول، إلا أن وجود كاميرا احترافية لالتقاط الصور وجهاز كمبيوتر لتحسين الصور عبر برنامج الفوتوشوب هما أمران يصعب توافرهما في كل وقت، لذلك تعمل شركة أدوبي على توفير هذه الحلول للمستخدمين في كل وقت عبر تطبيقها الجديد Photoshop Camera.

فقد أعلنت شركة أدوبي تطبيقها الذكي الجديد فوتوشوب كاميرا، الذي سيعمل على تعزيز عمليات معالجة الصور من "أدوبي" لتطبيق التأثيرات على الصور في الوقت الفعلي، وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بمجرد توجه كاميرا الهاتف الذكي حتى قبل التقاط الصور.

ومع وجود الآلاف من التطبيقات الأخرى التي تقوم بمثل ما يقوم به تطبيق أدوبي الجديد، لكن ما يميزه هو أنه مصمم على منصة Sensei AI الخاصة بالشركة، حيث يمكنه التعرف على مجموعة من الأشياء مثل النطاق الديناميكي والدرجات اللونية ونوع المشهد في الوقت الحالي لإجراء تعديلات أفضل، كما ويعمل التطبيق أيضا على حفظ نسخة من الصورة دون أي تعديلات مطبقة.

ويذكر أن التطبيق الجديد ما زال في المرحلة التجريبية، بات متاح لعدد محدد من المستخدمين، كما سيكون متاح للتسجيل المسبق على الموقع الرسمي الخاص به قريبا.