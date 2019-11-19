«منظمة التجارة»: تدهور كبير في الشحن الجوي .. ونمو دون المعدلات لحركة السلع

قالت منظمة التجارة العالمية أمس، إن حجم النمو في تجارة السلع العالمية، من المتوقع أن يظل "دون المعدلات" في الربع الرابع من العام وسط توترات وزيادة الرسوم الجمركية في قطاعات رئيسة.

وذكرت أن الشحن الجوي والمواد الخام والمكونات الإلكترونية "تدهورت جميعها بدرجة أكبر دون المعدلات"، وكانت المكونات الإلكترونية هي الأضعف وسط زيادة الرسم في حين تعززت منتجات السيارات والشحن بالحاويات.

وبحسب "رويترز"، أظهر أحدث مؤشر فصلي للمنظمة نموا 0.2 في المائة في تجارة السلع العالمية في الربع الثاني، مقارنة بـ3.5 في المائة في الفترة نفسها من 2018.

وأضافت المنظمة "بعض مكونات المؤشر استقرت منذ القراءة السابقة في آب (أغسطس)، في حين تظل أخرى في مسار نزولي نظرا لزيادة التوترات التجارية وزيادة الرسوم في قطاعات رئيسة".

يشار إلى أن الأمم المتحدة قالت أخيرا، إن الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة تضر بالبلدين، مع انخفاض الصادرات وارتفاع الأسعار على المستهلكين. وبحث تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تبعات زيادة الرسوم الجمركية، التي فرضتها كل من واشنطن وبكين ووجد أنها أضرت باقتصاد البلدين. وقالت المنظمة إن ذلك يمكن أن يؤثر في الاقتصاد العالمي بأكمله.

وصرحت باميلا كوك هاملتون رئيسة قسم السلع في المنظمة في بيان أن "الحرب التجارية الخاسرة للجانبين تضر ليس بالبلدين المتنافسين فحسب، بل تهدد كذلك استقرار الاقتصاد العالمي والنمو المستقبلي".