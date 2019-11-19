بورصة وول ستريت تغلق على مكاسب بعد تقارير متباينة بشأن محادثات التجارة

سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية مكاسب صغيرة اليوم الاثنين لكنها أغلقت عند مستويات قياسية جديدة، بينما ينتظر المستثمرون معلومات محددة بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أنباء متباينة.

وأنهى المؤشر داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 31.33 نقطة، أو 0.11 بالمئة، الى 28036.22 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 1.57 نقطة، أو 0.05 بالمئة، ليغلق عند 3122.03 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 9.11 نقطة، أو 0.11 بالمئة، إلى 8549.94 نقطة.

