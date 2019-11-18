الذهب يمحو خسائره مع انحسار الآمال في اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين متعافية من خسائر منيت بها في وقت سابق من الجلسة، بعد أن دفعت شكوك جديدة حول اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين أسواق الأسهم الأمريكية للتراجع.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3 في المئة إلى 1471.92 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعد أن كان هبط أثناء الجلسة إلى 1455.87 دولار بفعل التفاؤل بمحادثات تجارية بناءة أُجريت بين أكبر اقتصادين في العالم في مطلع الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.2 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1471.90 دولار للأوقية.

ورغم ذلك، فإن تقريرا تضمن أن بكين ليست متفائلة بسبب معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإلغاء رسوم جمركية، ألقى بظلاله على ابتهاج السوق وضغط على أسواق الأسهم العالمية التي كانت قرب مستويات قياسية مرتفعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 في المئة إلى 17.02 دولار للأوقية بينما صعد البلاديوم 1.8 في المئة إلى 1736.03 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 في المئة إلى 892.95 دولار للأوقية.

