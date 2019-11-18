سامبا ينظم يوم ترفيهي للأطفال المرضى في مستشفى الملك فيصل التخصصي

امتداداً لمظلة نشاطاتها المجتمعية الفاعلة، قامت مجموعة سامبا المالية وبمشاركة من مجموعة من موظفي وموظفات البنك، بتنظيم يوم ترفيهي للأطفال المرضى في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض.

وشملت الفعالية الاطمئنان على الأطفال المرضى، وتبادل الأحاديث الودية معهم، ومشاركتهم مجموعة من الفعاليات والفقرات الترفيهية التي أدخلت البهجة والسرور عليهم، كالرسم على الوجوه، والغناء والرقص، وألعاب الخفة، وتوزيع الهدايا، وسط أجواء مفعمة بالفرح والسعادة.



وتأتي هذه المبادرة من سامبا وموظفيه، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها البنك "سامبا المجتمع"، ويهدف من ورائها إلى تحفيز روح العمل التطوعي بين موظفيه، وإعلاء قيَم العطاء والتواصل بينهم، عبر المشاركة الذاتية في الفعاليات التي من شأنها مساندة الأطفال المرضى على تجاوز تحدياتهم المرضية، ودعمهم معنوياً.



ووجه سامبا الشكر والتقدير لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على ما قدمه من تسهيلات لفريق سامبا لتمكينهم من تنظيم هذه المبادرة بأبعادها الإنسانية والمجتمعية العالية، مؤكداً حرص المجموعة والتزامها بتعزيز قنوات التعاون مع مختلف المراكز الإنسانية والمجتمعية والعلاجية التي تُعنى برعاية أفراد المجتمع وتقديم العناية اللازمة لهم، لتمكينهم من أداء رسالتهم على النحو الأمثل.