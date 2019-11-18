الأسهم الأمريكية تتراجع من مستويات قياسية بعد غياب أجواء التفاؤل بشأن التجارة

سجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح اليوم لكنها سرعان ما تراجعت عقب تقرير أذكى مخاوف من تعثر اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وبعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 28004.89 نقطة، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 11.67 نقطة، أو 0.04 في المائة، إلى 27993.22 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 2.55 نقطة، أو 0.08 في المائة، إلى 3117.91 نقطة..

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 11.66 نقطة، أو 0.14 في المائة، إلى 8529.16 نقطة.