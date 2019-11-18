شركة "البحر الأحمر للتطوير" توقع شراكات جديدة لتوفير فرص عمل لسكان تبوك وأملج

أبرمت شركة البحر الأحمر للتطوير، المُنفذة لأحد أكبر المشـاريع السياحية في العالم، اتفاقية تعاون لتوفير فرص عمل لسكان منطقة مشروع البحر الأحمر.

وتهدف الشراكات التي تم توقيعها مع كل من بلدية أملج، وجمعية سكن للتنمية الأسرية في أملج، وجامعة تبوك، التزام شركة البحر الأحمر للتطوير بتقديم فرص وظيفية لسكان المنطقة المحيطة بالوجهة، بما فيها مدينتي أملج والوجه.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: "تجسد هذه المبادرة جزءاً مهماً من التزامنا نحو وجهتنا بتطبيق أهداف التنمية المستدامة الـ (17) التي وضعتها الأمم المتحدة".

وأضاف باغانو: "يعد توفير فرص وظيفية للمواطنين السعوديين أحد أبرز أولوياتنا؛ سنوفر من خلال تعاوننا مع جمعية سكن وبلدية أملج فرصاً تتيح تطوير مهارات جديدة لذوي الدخل المحدود في المنطقة المحيطة بوجهتنا بما يساعدهم على بناء مستقبل آمن ومستدام في مشروع البحر الأحمر".

من جانبه، قال كبير إداريي شركة البحر الأحمر المهندس أحمد درويش: "ستوفر هذه المبادرة فرصة لدعم المجتمع المحلي وتوفير فرص للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في إكمال تعليمهم". كما أضاف: "سنقوم بدعم المقبولين في البرنامج عن طريق توفير فرص تدريبية لصقل مهاراتهم وزيادة دخلهم المادي الذي يمكنهم من دعم أسرهم ويحقق تطلعاتهم الوظيفية في القطاع ".

وتوفر المبادرة للأشخاص الذين تم ترشيحهم من جمعية "سكن" وقبولهم من قبل شركة البحر الأحمر للتطوير، تدريباً عملياً وعلمياً في المشتل الزراعي الخاص ببلدية أملج بشكل أولي، حيث سيتم تطوير مهاراتهم وتأهليهم ليكونوا جاهزين خلال فترة لاحقة للعمل في المشتل الزراعي الخاص بمشروع البحر الأحمر الذي يجري تطويره على مساحة مليون متر مربع.

كما سيتلقى المرشحون تدريباً عالي الجودة ضمن حرم جامعة تبوك في أملج عبر تقديم منهج تدريبي، وتقارير دورية تتضمن تحديثات حول مدى التقدم المنجز في البرنامج الذي ستختلف طبيعة الدراسة فيه تبعاً لتخصص كل متدرب، حيث سيمتد المنهج التدريبي لموظفي البستنة لنحو "6" أسابيع، في حين سيتم تدريب المشرفين لـ "9" أسابيع. كما ستقدم الجامعة دورات لتعليم مبادئ المحادثة باللغة الإنجليزية والمصطلحات الخاصة بالبستنة وزراعة الشتلات.

ويأتي إطلاق برنامج التوظيف عقب إعلان شركة البحر الأحمر للتطوير في أبريل الماضي عن منح شركتي "نسما القابضة" من السعودية و"بروفيشنال لاند سكيب" من الإمارات عقداً مشتركاً لتصميم وإنشاء المشتل الزراعي الخاص بمشروع البحر الاحمر. وسيؤمن المشتل أكثر من "15" مليون شتلة لاستزراع الغطاء النباتي للمشروع بحلول 2030. وسيتم اتباع أقصى درجات التحكم في عملية الري مع استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للحد من استهلاك موارد المياه الجوفية، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة لشركة البحر الأحمر للتطوير.