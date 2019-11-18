"فولكسفاجن" تخفض أهداف المبيعات والأرباح لعام 2020

على خلفية ضعف الوضع الاقتصادي في قطاع السيارات، خفضت مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات من أهداف المبيعات والأرباح للعام المقبل عما كان مخططا من قبل.

وقال المدير المالي للمجموعة، فرانك فيتر، اليوم الاثنين خلال مؤتمر هاتفي مع محللين إنه من المتوقع الآن أن ترتفع المبيعات في عام 2020 بنسبة 20% على الأقل عن عام .2016 وكانت الشركة قد توقعت من قبل نموا بنسبة 25% على الأقل لهذه الفترة.

وذكر فيتر أن الظروف الاقتصادية في سوق السيارات تغيرت، وقال: "لقد انتهى أفضل ما في الحفل".

يُذكر أن المجموعة حققت عام 2016 مبيعات بقيمة نحو 217 مليار يورو، وتتوقع حاليا أن تحقق مبيعات العام المقبل بقمية 261 مليار يورو على الأقل، بتراجع قدره 10 مليارات يورو عما كان مخططا من قبل.

وتعتزم فولكسفاجن نشر التوقعات الاعتيادية لعام 2020 في تقريرها في آذار/مارس المقبل.

وانطلاقا من خفض التوقعات بشأن نمو المبيعات، خفضت فولكسفاجن أيضا توقعات أرباحها للعام المقبل. وكانت الشركة تتوقع أن تتراوح الأرباح التشغيلية المعدلة في العام المقبل بين 6.5% , 7.5%.

وهذا يعني أن الخطة المالية تتضمن الآن حوالي 18.25 مليار يورو من الأرباح التشغيلية. ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك ربح للسهم يتراوح بين 27 و28 يورو، بدلا من 30 يورو المتوقعة سابقا.