رئيس فلاي دبي: مازال من الممكن شراء طائرات A320 محل ماكس

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس شركة فلاي دبي اليوم الاثنين إن بوسع الشركة شراء طائرات إيرباص ايه320 نيو لتحل محل طائرات بوينج 737 ماكس.

وقال ردا على أسئلة الصحفيين بمعرض دبي للطيران عما إذا كان بوسع فلاي دبي شراء طائرات إيرباص لتكون بديلا لطائرات بوينج "أتمنى لو كان سهلا استبدال واحدة بالأخرى. دائما ما تكون لدينا تلك الخيارات".

وأضاف أن الشركة المملوكة لحكومة دبي قد تتأثر في النصف الثاني من السنة المالية جراء وقف تشغيل طائرات ماكس. غير أنه شدد على أن العلاقة مع بوينج جيدة والاتصالات معها مستمرة.