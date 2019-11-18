"باريك جولد" تبيع حصتها في مناجم كالجورلي للذهب بأستراليا مقابل 750 مليون دولار

أعلنت شركة التعدين "باريك جولد كورب" اليوم موافقتها على بيع حصتها البالغة 50% من أسهم مناجم "كالجورلي كونسلديتد جولد" في غرب أستراليا إلى شركة "ساراسين ميرنال هولدنجز ليمتد" مقابل 750 مليون دولار نقدا.

وبحسب "الألمانية" من المتوقع اتمام الصفقة خلال الربع الأخير من العام الحالي. وتمتلك "ساراسين" منجمين للذهب في منطقة "كالجورلي" في غرب أستراليا.

وأشارت "باريك" إلى اعتزامها استخدام حصيلة الصفقة في تعزيز أوضاعها المالية، والاستثمار والوفاء بتعهدها بتحسين عائدات مساهميها.